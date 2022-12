“I lavori di ripristino continuano nel sud del nostro Paese: stiamo facendo di tutto per ripristinare la fornitura di luce a Odessa. Lavoriamo costantemente con i partner per mitigare la situazione e dare alla nostra gente più opportunità, più elettricità”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale sui social. “Ho parlato con il presidente Macron. Stiamo preparando l’attuazione della nostra formula di pace: Macron la sostiene e questo è molto importante per noi. Ho parlato anche con il presidente della Turchia Erdogan. Abbiamo discusso le possibilità di espandere il nostro corridoio di esportazione del Mar Nero e l’ho ringraziato per aver sostenuto la nostra iniziativa umanitaria ‘grano dall’Ucraina’”.