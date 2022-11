Francesca Michielin ha festeggiato quest’anno dieci anni di carriera tornando sul palco del talent dove tutto è nato: X Factor. Nelle vesti di conduttrice ha convinto pubblico e critica. La cantautrice sarà ospite del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, mercoledì 30 novembre dalle ore 15 in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.it.

Sempre in celebrazione dei suoi dieci anni di carriera, a luglio Francesca ha annunciato “bonsoir! – Michielin10 a teatro”, il tour in partenza a febbraio 2023 e prodotto da Vivo Concerti che toccherà i teatri delle principali città italiane. L’artista è stata protagonista in queste settimane al Moss di Milano di sei appuntamenti musicali – simili a serate tra amici: improvvisazioni, jam session, sorprese, tutto senza scaletta, – per regalare al pubblico esperienze uniche ogni sabato dal 29 ottobre fino al 3 dicembre dalle 20:30.