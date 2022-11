“La Lucarelli è la Celentano dei poveri”. A dirlo, in un tweet, è l’ex coreografo ed ex professore di Amici Luciano Cannito che nelle scorse ore si è inserito a gamba tesa nel dibattito che coinvolge la giuria di Ballando con le Stelle. I giurati (in particolare la giornalista, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith) sono i veri protagonisti di questa edizione del dance show di Rai 1, con scontri e rimpalli di accuse reciproche che infiammano puntualmente ogni diretta. E, neanche a dirlo, i riflettori sono sempre puntati in primis su Selvaggia Lucarelli che ora Cannito paragona ad un’altra giurata, Alessandra Celentano, storico volto di Amici: “La Lucarelli è la Celentano dei poveri. L’unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella Equitalia. Ma mentre Alessandra un po’ sa di cosa parla, i commenti sul ballo della Selvaggia sono il trionfo dell’incompetenza e un’accozzaglia di parole buttate così a caso“, ha scritto il coreografo.

E ancora: “Quella ci campa di persone che parlano male di lei, così continua ad essere al centro dell’attenzione. Ogni cosa che fa o dice è pensata a tavolino. – ha scritto –. I suoi interessi iniziano da Selvaggia e terminano con Lucarelli”. Quindi, in un altro tweet: “La Lucarelli che commenta la danza (con numerose emoticon sorridenti) e il concorrente che gli chiede spiegami dove ho sbagliato e lei non sa che dire! Rido tanto. Tantissimo”. Per poi tornare nuovamente sull’argomento commentando: “Basito che alcune testate riprendano miei tweet scritti di getto incrociando Ballando. ‘Un duro attacco alla Lucarelli’. Ma quando? Ho solo scritto della clamorosa incompetenza sul ballo della Lucarelli. Non è un attacco a lei. È la pura verità. Pensavo fosse già ovvio a tutti”.