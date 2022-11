Dopo la prima tranche del Palco Centrale Tour (Jesolo, Roma, Eboli e Bari), Biagio Antonacci è pronto per continuare a girare l’Italia dal 14 dicembre al Pala Alpitour di Torino. L’artista racconterà delle novità musicali e live in diretta Facebook e YouTube martedì 29 novembre dalle ore 17, al talk Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti.

Il tour sarà l’occasione per ripercorrere insieme al pubblico i brani che hanno segnato la sua lunga carriera (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblica “Liberatemi”, il suo primo successo discografico) e far ascoltare per la prima volta live gli ultimi singoli “Seria” (brano pubblicato prima dell’estate dopo quasi più di due anni di silenzio accompagnato da un video con protagonista Federica Pellegrini e “Telenovela”, singolo attualmente in radio.