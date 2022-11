Era intenta a cercare di catturare lo scatto “perfetto”, quello artistico e “acchiappalike”, quando si è sporta troppo dalla balaustra ed è finita in acqua. È successo a Venezia, ad una dei tanti turisti che sono tornati ad affollare la Laguna. La scena è stata immortalata in questo video pubblicato sui social dalla pagina Facebook Venezia non è Disneyland in cui si vede la donna nuotare nelle acque del Canal Grande proprio sotto al ponte di Rialto, nel tentativo di raggiungere la sponda.

Video Facebook/Venezia non è Disneyland