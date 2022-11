Luca Argentero è un tipo geloso? Pare di sì. O almeno questo è quello che si è evinto facilmente dall’intervista che ha rilasciato a Che Tempo Che Fa ieri 20 novembre, insieme alla moglie Cristina Marino. Ospiti di Fabio Fazio, i due hanno parlato di lavoro, di come si sono conosciuti e poi si sono lasciati andare ad alcuni racconti di ‘vita di coppia’ piuttosto divertenti. In particolare hanno giocato sulla gelosia del protagonista di Doc – Nelle Tue Mani. “Grazie dell’invito, mi spiace solo che mia moglie mi rinfaccia da una settimana che non ci hai invitato nella stessa puntata in cui c’era Timothée Chalamet“, ha esordito Argentero. Poi ha detto: “Continua a ripetermelo ogni giorno. Però ho visto la lista degli ospiti e per fortuna dopo arriva Stefano De Martino, che è un altro problema che abbiamo in famiglia. Io geloso? Beh sì, dai perché no? Adesso spiego: non so se ti capita, ma a casa è due pesi e due misure. Nella generazione di Instagram se io metto un like a una bella donna, magari una collega è comunque un problema. Ma mettere like a Stefano De Martino non è un problema”. “Non è assolutamente vero”, ha replicato scherzando la moglie, in dolce attesa del loro secondo figlio.

“Non mi do pace su questa roba, perché lei ha il coraggio di dirmi: ‘Metto like perché Stefano fa delle belle foto’. Ma dai amore, così offendi la mia intelligenza. È a torso nudo, tutto unto. Non è una bella foto, è un bellissimo uomo e capisco”. Ironia o gelosia? Forse entrambe. Poi, con lo stesso tono scherzoso, il conduttore ha voluto mettere il dito nella piaga. Parlando della nuova stagione di Celebrity Hunted, Fabio Fazio ha nominato Rkomi (il cantante è uno dei concorrenti della serie tv targata Amazon Prime Video, proprio come Argentero e Marino). “Sì però Rkomi…”, è intervenuto subito Argentero. Allora il padrone di casa ha aggiunto: “No perché ho letto che Cristina lo ha visto a torso nudo ed era rimasta impressionata“. “Perché Rkomi ha questa cosa che sembra lo sfigato della classe – ha detto lei -. Però in realtà è un ragazzo estremamente interessante, simpatico ed oggettivamente un bel ragazzo, che si traveste da…”. “Si sveste, non è che si traveste“, ha quindi aggiunto Argentero tra le risate del pubblico. “Stasera ci facciamo tanti amici, sì, è bello. Va bene, facciamo vedere una clip della serie?”, ha quindi affermato Fazio cercando di cambiare argomento. Il siparietto, spiritoso, si è quindi concluso così.