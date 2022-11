In Cina la metropoli meridionale di Canton ha imposto il lockdown nel suo distretto più grande, cioè quello di Baiyun, nel tentativo di contenere l’epidemia di Covid-19, sospendendo i trasporti pubblici e chiedendo ai residenti di presentare un test negativo se vogliono lasciare le loro case. Il distretto di Baiyun, che ospita 3,7 milioni di persone a Guangzhou, ha anche sospeso le lezioni nelle scuole in presenza e chiuso le università. La città ha annunciato che le misure dureranno fino a venerdì. Nei giorni scorsi a Guangzhou ci sono stati scontri e tensioni tra polizia e manifestanti. Nel video, due donne (una delle quali senza mascherina), entrambe senza il necessario tampone negativo, si sono presentate a un checkpoint sanitario nel capoluogo del Guangdong, per ritirare i pacchi del cibo. Gli operatori, poiché prive del test anti-Covid e di mascherina, si sono rifiutati di consegnare loro il cibo. A quel punto è nato un diverbio e le due ragazza sono state spinte a terra e legate. Secondo alcuni, le due donne, influencer, avrebbero spinto i vigilanti a intervenire per essere filmate e accrescere la propria notorietà.