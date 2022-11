Non solo le frasi dette in Rai, dove Marcello Gemmato è apparso dubbioso sull’utilità del vaccino anti-Covid. Già a luglio del 2021 il sottosegretario alla Salute del governo Meloni appariva scettico sulla campagna vaccinale e sull’utilità del vaccino per determinate persone. Ecco le sue parole.

