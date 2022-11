“Non vedo perché sia grave, anche il responsabile della Pfizer ha detto che non è stata attestato il fatto che i vaccini eliminino del contagio. Mi sembra una tempesta in un bicchier d’acqua, le altre vaccinazioni non hanno impedito il contagio, hanno solo abbassato la viralità. Lo stesso ISS sta facendo uno studio su tutti i casi dei contagi che ci sono stati, la Commissione d’inchiesta che abbiamo fatto è un’operazione trasparenza che mi chiedo perché stupisca qualcuno”. A dirlo è stato il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento alle dichiarazioni del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.