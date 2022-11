“Il discorso sul ‘sono cambiato in peggio’ non era tanto come è stato ripreso in maniera raffazzonata online, ma era più la narrazione che si fa rispetto a quando si ha una malattia: è una sorta di imperativo all’essere migliori“. Lo ha detto il rapper Federico Lucia, in arte Fedez, parlando della sua esperienza con il tumore al pancreas nel corso dell’ultimo giorno del Forum ‘Il Tempo della Salute’ a Milano, commentando le polemiche nate negli ultimi giorni online. “Ma chi l’ha detto che io per forza devo migliorare? – ha aggiunto – Subentra un senso di colpa che non dovrebbe esserci, perché non è detto che dalla malattia si debba uscire migliori“.