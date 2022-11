Maria De Filippi, come il Genio della Lampada, realizza desideri. Così quando Wax, uno dei concorrenti più amati di questa edizione di Amici, le ha chiesto di incontrare Belen Rodriguez lei non ci ha pensato troppo e nella puntata di oggi 13 novembre ecco arrivare in studio la conduttrice argentina. Al suo ingresso, il ragazzo ha fatto delle facce veramente esilaranti. Poi l’incontro e l’abbraccio con una Belen versione ‘tenerezza’ che ha detto a Wax: “Mi piaci, se divorzio ci penso… Non posso darti il numero di telefono altrimenti Stefano si arrabbia”. Il riferimento è ovviamente al marito De Martino. E Wax ha visto bene di rispondere con prontezza: “Allora Stefano, io non c’entro niente, è la produzione…”.