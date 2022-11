La passione per l’equitazione li aveva fatti incontrare. E così l’atleta Filippo Bologni ha scelto il contesto della Fieracavalli di Verona per chiedere a Gessica Notaro di sposarlo. Pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, Bologni ha tirato fuori l’anello, si è inginocchiato e ha fatto la sua proposta di matrimonio davanti a tutto il pubblico. Proposta alla quale Notaro ha risposto sì visibilmente emozionata. Una storia d’amore nata a Fieracavalli alcuni anni fa, quando lei, grande amante dei cavalli andalusi e testimonial dell’evento, gli chiese “due parole”. E’ stato lui, atleta scelto tra i cavalieri azzurri per la Coppa del Mondo di salto a ostacoli di Goteborg nel 2021, a convincerla a salire di nuovo in sella. Oggi infatti Notaro si cimenta nel salto a ostacoli, oltre a essere imprenditrice e attivista impegnata in campagne di sensibilizzazione e contrasto alle violenze di genere. dopo che nel 2017 è stata sfregiata al volto con l’acido dall’ex fidanzato.