La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è inciampata in un doppio errore sui numeri dei metri cubi di gas da destinare alle aziende a prezzo calmierato. Prima ha parlato di “1000 o 2000 metri cubi di gas“. Poi nel corso della conferenza stampa è intervenuta per correggersi, ma ha sbagliato di nuovo. “Mi dicono che prima ho sbagliato, perché non parliamo di 1000-2000 metri cubi di gas ma di milioni, mi scuserete… Ah no di miliardi. Va bè, ormai impazzisco con i numeri“. Poi un altro scivolone, questa volta sulla data del prossima Consiglio energetico