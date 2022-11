“Lazza chiede scusa ad un fan per avergli spaccato la faccia“. Non lo scriviamo noi di FqMagazine, bensì un utente – Valmirr02 – su TikTok. Per chi non lo conoscesse, Lazza è il nome d’arte di Jacopo Lazzarini, rapper e produttore discografico di grande successo, specialmente tra i giovanissimi (solo un numero: 4.963.422 ascoltatori mensili su Spotify). Ma cos’è accaduto esattamente? Perché si parla di un gesto di tale violenza e cosa c’entra con la musica? Ci sono alcuni video e alcune dichiarazioni che spiegano tutto nei dettagli. Il fatto sarebbe accaduto il 31 ottobre scorso presso la Cromie Disco di Castellaneta (in provincia di Taranto). Il cantante stava intonando un proprio brano quando, ad un certo punto, ha deciso di tuffarsi sulla folla. Qualcosa, però, è andato storto. Il cantante è stato riportato sul palco dallo staff e poi ha interrotto il concerto.

Il motivo? Un ragazzo, Vincenzo, stava sanguinando dal volto, a seguito della botta ricevuta. Motivo per il quale Vincenzo è stato fatto salire sul palco, Lazza si è assicurato che stesse bene, gli ha dato la mano, lo ha abbracciato e gli ha detto: “Bro scusami! La rifacciamo?”, quindi il giovane fan si è tamponato il viso con un asciugamano, mentre il sangue ancora colava. In seguito, apparentemente entusiasta, ha chiesto una foto al suo idolo. Il ragazzo diretto interessato è poi intervenuto su TikTok commentando il filmato: “Sono Vincenzo, Grazie Lazza. Non mi ha rotto niente, il sangue usciva dalla fronte“. Sul proprio profilo TikTok, Vincenzo ha poi pubblicato un altro video dell’accaduto e ha scritto nuovamente: “Grazie Lazza”, con un cuore rosso. E ancora: “Per chi dice che mi ha rotto il naso, non è vero. Mi ha fatto solo male”.

Una ragazza gli ha fatto notare che non ci sia alcun motivo per essere contenti. Quindi Vincenzo ha replicato: “Il grazie è per avermi fatto salire sul palco, non per il sangue”. Allora la ragazza ha insistito, chiarendo: “Ti ha fatto salire perché ti ha fatto male“. Ma alla fine si è arresa: “Però se tu sei contento e stai bene, va bene così”. La vittima dell’accaduto è poi intervenuta nuovamente sui social, stavolta utilizzando le Instagram stories: “Mi sono arrivati tanti video e post di pagine Instagram e TikTok che dicono che Lazza mi ha rotto il naso al Cromie il 31 ottobre lanciandosi dal palco. Lazza non mi ha rotto il naso, è semplicemente uscito del sangue dalla fronte, si è scusato facendomi salire sul palco e abbiamo fatto una foto”. Infine il ragazzo ha concluso: “Non mettete in cattiva luce chi fa il proprio lavoro”. Va bene. Un minimo di perplessità, invece, è concessa? Nel momento in cui scriviamo, Lazza non ha commentato la vicenda.