Ilary Blasi e Francesco Totti: orologi, borsette e automobili, dov’eravamo rimasti? A dieci giorni fa, ovvero quando il 14 ottobre scorso si è tenuta la prima udienza davanti al giudice Francesco Frettoni della settima sezione civile del Tribunale di Roma. Come riportato dal Corriere, dopo due ore di confronto con i rispettivi avvocati (le due celebrità non erano presenti in aula), il giudice si è riservato di decidere se aprire un’istruttoria sul caso, senza però fissare ancora una nuova data per la prossima udienza. Adesso l’ex capitano giallorosso ha fatto la una prima mossa (strategica?): ha restituito le borse di lusso alla (quasi) ex moglie. Le scarpe, invece, no. Parliamo di grandi firme del calibro di Chanel, Dior, Gucci, Hermès. Dunque era vero? Il Pupone aveva preso i preziosi accessori della conduttrice Mediaset? E lo aveva fatto come ripicca per i Rolex che lei gli avrebbe precedentemente sottratto? Sarà la giustizia a fare chiarezza su tutti questi aspetti (a breve si saprà quando), ma certamente a molti questo è sembrato un passo verso la riconciliazione.

Gli stessi, però, rimarranno probabilmente delusi da un’altra indiscrezione, ovvero quella secondo cui la presentatrice dell’Isola dei Famosi continuerebbe a tenere con sé i famigerati Rolex, che risulterebbero ancora irreperibili, probabilmente al sicuro in una cassetta di sicurezza, chissà dove. Solo qualche settimana fa, Blasi stessa aveva ironizzato sulla vicenda filmandosi in pieno centro a Roma, davanti ad un negozio di Rolex e facendo l’occhiolino. Quel filmato, ironico e pungente allo stesso tempo, aveva fatto il giro del web alimentando la curiosità di quanti, dallo scorso luglio, stanno seguendo con interesse una delle pagine più chiacchierate della cronaca rosa italiana. Non è nota ancora neanche la data della prima udienza che riguarda, invece, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, arrivata dopo 20 anni d’amore e tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). Repubblica ha parlato del mese di febbraio 2023, ma non ci sono conferme al momento. Pare che i rapporti tra i due siano davvero tesi, ancora separati in casa – nella mega villa dell’EUR – anche se l’ex capitano giallorosso è sempre più presente in zona Vigna Clara, a Roma Nord. Qui avrebbe trovato un appartamento dove trasferirsi per avvicinarsi alla nuova fidanzata, Noemi Bocchi. O forse addirittura per convivere? Non si sa. Certamente per prendere una decisione di questo tenore, evidentemente Totti ha intenzione di fare le cose sul serio. Lo ha spiegato anche il suo amico Alex Nuccetelli, pr romano, il quale di recente ha rivelato a Diva&Donna: “Francesco è in cerca di stabilità e dimensione familiare. Un figlio con Noemi? Potrebbe essere nei suoi pensieri”. Sarà davvero così? Impossibile saperlo.