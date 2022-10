Francesco Totti e la nuova fidanzata Noemi Bocchi escono per la prima volta insieme allo scoperto e, a stretto giro, Ilary Blasi pubblica un video su Instagram che ha tutta l’aria di essere una stoccata. Il settimanale ‘Diva e Donna‘ non ha fatto in tempo a pubblicare in esclusiva le immagini dell’ex capitano della Roma insieme a Noemi in un ristorante romano, che la conduttrice si è filmata davanti ad un negozio di Rolex nel centro di Roma, “taggando” proprio l’ex marito. Non solo: nella stessa storia su Ig, Ilary ha taggato anche Striscia la Notizia e Francesca Manzini, artefici del deepfake virale della Blasi alle prese con gli orologi di lusso di Totti, che la accusò in un’intervista di averli sottratti. E se in molti già si stavano chiedendo come lei avesse preso la notizia della serata al ristorante a sorpresa per i 46 anni del Pupone con Noemi, gli amici più intimi e i famigliari (inclusi tutti e tre i suoi figli); questo video è una risposta più eloquente di mille parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)