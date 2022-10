Dai problemi di salute mentale alla questione del c**o piatto: benvenuti al Grande Fratello Vip. A tenere banco nella puntata di lunedì 24 ottobre è il derrière di Pamela Prati, ritenuto non così rotondo da Patrizia Rossetti, che per tutta risposta si è sentita dire: “Sei la diva delle pentole”. Battuta cattivella, ma che non raggiungerà mai le vette di quel “reginetta del gorgonzola” pronunciato da Antonella Elia nei confronti di Samantha De Grenet nella quinta edizione del programma.

Ma che cosa ha scatenato l’ira funesta della Prati? Al termine di una sfilata che si è tenuta in settimana nella casa di Cinecittà, Patrizia Rossetti ha commentato ironicamente il fondoschiena di Pamela, definendolo piatto. Apriti cielo, la poco permalosa ex primadonna del Bagaglino ha subito replicato: “Beh il tuo è pieno di cellulite”. Ne è nata una discussione che ha coinvolto anche gli altri inquilini: in molti hanno notato come alla soubrette non si possa dire nulla e che sfoggi sempre un atteggiamento da diva che se poteva essere giustificato 30 anni fa, quando effettivamente aveva una carriera, oggi appare alquanto fuori luogo. “Diva dei tempi che furono” ha osservato Nikita. La querelle è stata ripresa anche in prime time, con Alfonso Signorini che ha chiesto a Pamela Prati: “Tu ti senti diva?”, e con una modestia senza pari la diretta interessata ha risposto: “No, io sono diva, è diverso”. “E la Rossetti è diva?” ha domandato ancora il padrone di casa, “Delle pentole” ha ribattuto la Prati facendo riferimento al passato professionale della collega, fatto anche di televendite. Patrizia a questo punto ha precisato: “Eviterei di dire le pentole perché sono anni che non le faccio più Pamela, quindi aggiornati”. “Eh ma ti rimarranno sempre, Rossetti” ha replicato la soubrette. Qualcuno però dica a Pamela Prati che da 3 anni si parla di lei solo in relazione a Mark Caltagirone, e a poco varrà il tentativo di ripulirsi (goffamente) l’immagine all’interno del GFVip.

In difesa della showgirl sono arrivati Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita. La prima ha commentato: “Pamela è una donna eccezionale, a cui voglio molto bene, poi chi è diva non si racconta, lo è e basta”, mentre il giornalista ha pensato bene di aggiungere quel quid di eleganza che effettivamente mancava a questi 10 minuti imbarazzanti di trasmissione: “Senti Pamela essendo stato in prima fila al Bagaglino per anni come tu sai benissimo anche per i rapporti che avevo con Pingitore, sono testimone oculare del fatto che il c**o di Pamela non si tocca”. In fondo, si sa, nella vita ci vuole anche c**o, e la Prati sicuramente lo ha, dal momento che trova ancora chi le dà spazio in tv.