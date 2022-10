Chiara Nasti e le polemiche, ci risiamo. L’influencer partenopea – seguita da 2 milioni di follower su Instagram – si è resa protagonista di un’altra uscita discutibile, riportata anche dal Mattino. Premessa: il contesto non è chiarissimo, tuttavia pare che Chiara Nasti abbia pubblicato alcune Instagram stories in cui un minore diceva delle parolacce. O almeno questa è l’accusa di una delle sue follower, che glielo ha fatto notare, commentandole un post: “Ma quel bimbo maleducato nelle storie di chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaff@ncu…?“, aggiungendo poi una emoticon che piange. Quindi l’influencer in dolce attesa (lei e il calciatore Mattia Zaccagni diventeranno presto genitori di Thiago) ha replicato in un modo piuttosto piccato. “Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci”, le parole di Nasti.

La quale poi ha aggiunto: “Se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente oltre ad essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”. Il botta e risposta è stato riportato su Twitter anche dal blogger e scrittore Il Signor Distruggere, alias Vincenzo Maisto, il quale ha commentato: “Il nuovo passo verso l’abisso”. Più di 3.200 like nel momento in cui scriviamo e numerosissimi commenti, tra cui: “Sono sempre più senza parole. Pensavo esistessero dei limiti alla decenza ma a quanto pare mi sbagliavo[..]”, “Quindi il giorno che non stesse bene economicamente lo possiamo prendere a ciabattate?“, “Fa paura (Nasti, ndr). Riconduce tutto ai soldi e alla visibilità“.

Parole durissime contro l’influencer, evidentemente il web non le ha perdonato l’ennesima uscita controversa. Lo si evince chiaramente anche dai commenti sotto agli stessi post della 24enne di Napoli. “Chi semina vento raccoglie tempesta, questa è la verità”, “Volgarità imbarazzante“, “Volevo dirti che quella persona alle quale hai risposto male è piena di soldi e quando tu verrai lasciata dal tuo ricco potresti averla come datore di lavoro!! (Per riportare le tue parole). Ragazzi ma chi segue questa persona è folle”, si legge sotto al suo ultimo post pubblicato il 23 ottobre scorso. Qualcuno, invece, l’ha difesa: “La verità è che è figa soprattutto col pancionbe e vi rode tantissimo”, “Vergognatevi!! I vostri commenti valgono quanto la vostra persona! Meno di zero. Frustrati/e che non siete altro. Poveracci”.

E subito un’altra polemica, quando un utente le ha scritto: “In un Paese serio, puliresti ce**i in Autogrill“. “E vedi alla fine sei nato tu nel Paese sbagliato love, in quale autogrill ti troviamo sentiamo”, ha scritto lei forse dimenticando la punteggiatura. “Ma vaffan**lo analfabeta”, ha replicato l’utente. A fargli eco anche altre persone, che hanno scritto: “Chiara Nasti riesce a dare ogni volta risposte che certificano la sua bassezza. Tra l’altro con un italiano degno di una bimba all’asilo, ridicola”. Dunque una escalation di offese e insulti da tutte le parti, un triste teatrino che troppo spesso si ripete sui social.