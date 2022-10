Francesco Totti pare essere pronto per il trasferimento definitivo. L’ex capitano della Roma, dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, starebbe continuando a vivere nella villa dell’Eur. Ancora per poco. Secondo alcune indiscrezioni, la convivenza tra loro non sarebbe più sostenibile. Gli amici della coppia al settimanale DiPiù hanno rivelato infatti che i due, in attesa dell’udienza fissata per il 14 ottobre, avrebbero limitato le comunicazioni esclusivamente via Whatsapp, pur sotto lo stesso tetto. In seguito a questo malumore Francesco sarebbe quindi pronto a traslocare in una nuova casa a Roma Nord, a 5 minuti dalla ex abitazione della nuova fiamma Noemi Bocchi, a due passi da Corso Francia. Il comprensorio, inutile dirlo, prevede piscina e campo da tennis. Per l’appartamento la superficie conta 250 mq. E, come già anticipato, i figli resteranno a vivere con la madre all’interno della casa dell’Eur.

Durante la prima udienza però non si parlerà solo dell’affidamento dei figli. Ilary negli ultimi giorni si sarebbe vista portare via da Francesco non solo le famose borse griffate ma anche oltre 100 paia di scarpe. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, sarebbero “sparite” dalla sua cabina armadio un centinaio di paia tra décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei, oltre a sneakers Gucci, con alcuni modelli che valgono fino a quattromila euro. La conduttrice, attraverso il suo avvocato Alessandro Simeone, ha richiesto un ricorso d’urgenza che fa capo all’azione di reintegrazione a difesa del possesso. Per non parlare dei gioielli mai più ritrovati. Una sorta di Cluedo in giro per l’abitazione dell’Eur. Indizi che Totti aveva già rilasciato a Aldo Cazzullo durante una recente intervista. L’ex capitano della Roma aveva motivato questo gesto come “ripicca” nei confronti di Ilary che a sua volta gli aveva furtivamente sottratto i costosi orologi. La difesa della controparte quindi sarebbe pronta per presentare un’azione analoga per fare luce sul furto del Rolex. Nel frattempo Ilary si diverte a fare storie davanti le vetrine del noto brand di orologi. Una cosa è certa: l’ora dei conti è appena iniziata.