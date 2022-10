Gli attivisti ambientalisti del gruppo Just Stop Oil hanno lanciato una torta sul volto della statua di cera di Re Carlo III al famoso museo Madame Tussauds di Londra, per chiedere l’interruzione delle esplorazioni di petrolio e gas.

Secondo la polizia londinese quattro persone sono state arrestate per danneggiamento. In particolare, ha spiegato il museo, due manifestanti hanno lanciato “quella che pensiamo sia una torta contro le figure della famiglia reale”. Un portavoce di Madame Tussauds ha dichiarato che la struttura rimane aperta, ad eccezione della zona interessata.

Come si legge da un post su twitter degli attivisti, due membri del gruppo, che avevano acquistato i biglietti, hanno lanciato una torta al cioccolato sul volto della statua di cera del re. Durante l’azione, uno degli attivisti ha ripreso le parole di un discorso tenuto alla fine del 2019 da Carlo, allora Principe di Galles, sottolineando che i giovani della generazione dei suoi nipoti “chiedono azioni immediate, non solo parole”. “La scienza è chiara. La richiesta è chiara: fermare i nuovi progetti di petrolio e gas. Questo è un gioco da ragazzi”, hanno dichiarato in un comunicato gli attivisti Eilidh McFadden, 20 anni, e Tom Johnson, 29 anni.

Il gruppo Just Stop Oil ha lanciato una serie di azioni e blocchi quotidiani a Londra all’inizio di ottobre, tra cui il lancio di zuppa al pomodoro sui “Girasoli” di Van Gogh alla National Gallery e lo spruzzo di vernice su una concessionaria Aston Martin. Domenica scorsa, gli attivisti del gruppo ambientalista Last Generation hanno lanciato purè di patate contro “Les Meules” di Monet in un museo di Potsdam, in Germania