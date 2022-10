Claudio Borghi era in diretta fuori da Palazzo Madama, collegato sui propri canali social, per spiegare il funzionamento delle elezioni dei vicepresidenti di Camera e Senato quando è stato interrotto da un carabiniere, probabilmente insospettito dal fatto che una persona restasse, per diversi minuti, ferma fuori dal palazzo romano. “Scusi? Sono un senatore“, gli risponde l’esponente della Lega. Poi, quando il militare aggiunge qualcosa, Borghi replica: “Come posso stare dentro (Palazzo Madama, ndr) posso stare anche fuori”.