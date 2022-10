“Le istituzioni repubblicane meritano rispetto. Per quanto riguarda l’onorevole La Russa noi attendiamo le scuse ai partigiani, per tutte le frasi offensive che sono state negli anni pronunciate contro i partigiani, contro l’associazione. Riteniamo che da un’alta carica dello Stato è e sarebbe inaccettabile”. Lo ha detto Fabrizio De Sanctis, presidente di Anpi Roma, a margine della cerimonia di commemorazione del rastrellamento del Ghetto di Roma e della deportazione degli ebrei nel 79esimo anniversario.”Oggi è la giornata della memoria di una delle pagine più buie di tutta la nostra storia- commenta- Una storia che a cent’anni dalla marcia su Roma deve essere ricordata, perché non si debba essere costretti a riviverla. E’ un monito, soprattutto alle giovani generazioni, di sapere quello che è stato nel passato”, conclude.