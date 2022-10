Marta Fascina, deputata e compagna di Silvio Berlusconi, ha lasciato la Camera in silenzio dopo aver ultimato la registrazione per la XIX legislatura. Poco dopo è uscita da Montecitorio anche Licia Ronzulli, dopo una riunione con Antonio Tajani. La senatrice azzurra, che Berlusconi vorrebbe nella squadra di governo e su cui ci sarebbe scarso entusiasmo da parte di Giorgia Meloni, ha provato a evitare le domande dei cronisti. “Dai ragazzi fate i bravi” ha detto ai giornalisti che la aspettavano. “Avete montato su un casino per niente. Ministra? Nessuno ha mai parlato di questo” ha risposto con imbarazzo la senatrice azzurra. Prima di rispondere con “no” secco alla domanda se ha incontrato Giorgia Meloni