Cena di compleanno in famiglia per Silvio Berlusconi che ha riunito ieri sera ad Arcore i figli, i nipoti, gli amici e alcuni collaboratori storici, tra cui Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani, per festeggiare i suoi 86 anni. Moltissime le telefonate di auguri ricevute dall’ex premier nel corso della giornata tra cui quelle di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

“Protagonista” dei festeggiamenti anche una torta speciale a quattro piani, che riassume le “quattro vite” di Berlusconi: nell’edilizia, nella televisione, in politica e nel calcio.