Amici 22 è cominciato e, tra casting, esibizioni e prime scaramucce tra professori, procede a gonfie vele. Tra gli insegnanti di danza, però, non figura più Veronica Peparini. Dopo dieci anni dietro la cattedra del talent show di Maria De Filippi, la coreografa aveva annunciato che non sarebbe stata protagonista di questa edizione, omettendo, però, i motivi della decisione. Poco tempo fa, era stato il giovane compagno, Andreas Muller (ballerino professionista del talent), a raccontare – velatamente – di alcuni dissapori con il programma. Adesso, Peparini ha deciso di rompere il silenzio e, intervistata dal settimanale Nuovo, ha rivelato le cause dell’addio ad Amici. “Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi – ha esordito la coreografa – Non vedermi seduta dietro la cattedra mi fa provare davvero un effetto strano, quello è stato un ruolo importante”. Sul suo sostituto, Emanuel Lo, ha commentato: “Un buon professionista nel suo campo”. Peparini ha speso, poi, parole al miele per Maria De Filippi: “Con Maria sono rimasta in buonissimi rapporti e le devo tanto quindi la ringrazio. Sono molto grata per l’opportunità avuta”. Se con la conduttrice, dunque, non ci sono stati screzi, è probabile che l’insegnante abbia avuto alcuni attriti con la produzione.