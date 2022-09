Forti piogge hanno colpito Napoli trasformando le strade del rione sanità in fiumi. L’acquazzone che si è abbattuto sul territorio dalle prime ore di domenica ha provocato disagi e allagamenti in tutto il territorio, con particolare riferimento alla Riviera di Chiaia e alle zone limitrofe. I tombini intasati non sono riusciti a ricevere e smaltire l’acqua caduta in quantità nell’arco di poco tempo