Maurizio Crozza, nella prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza” in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ -, porta sul palco la maschera di Mario Draghi premiato come miglior statista a New York: “In questo momento di difficoltà per gli italiani, questo premio non è poco. C’è la guerra in Ucraina, le bollette per gli italiani andranno alle stelle, l‘inflazione aumenterà, chiuderanno i negozi, i ristoranti, le aziende. A me danno il premio come miglior statista. Ma se ha fatto tutto Conte, perché mi hanno dato questo moscardino? Va be’ ci vediamo al Quirinale…”

