Maurizio Crozza, nella prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di Crozza” in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, è tornato a interpretare Roberto Cingolani. Il ministro della Transizione Ecologica dispensa suggerimenti agli italiani per gestire la crisi energetica: “Allora, io consiglio di mettersi in casa una stufa a legna in attesa che arrivi la fissione nucleare nel 2060… 2070… meglio se con un boschetto di proprietà”

