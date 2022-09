Aurora Ramazzotti ha finalmente rotto il silenzio e confermato i pettegolezzi che si rincorrevano ormai da settimane: è incinta. La conduttrice aspetta un bebè dallo storico compagno Goffredo Cerza e Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventeranno nonni. Una gioia incontenibile, che il cantante ha voluto mostrare sul palcoscenico durante il suo concerto all’Arena di Verona. In tour con il suo ultimo disco ‘Battito Infinito’, l’artista ha dedicato dolcissime parole alla figlia: “Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio o che sia femmina. L’importante è che stia bene e venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”. L’affettuosa dedica è stata condivisa da Giulia De Lellis in una Instagram story. L’influencer, che ha assistito al concerto in compagnia di Aurora e Goffredo, ha confessato di non aver trattenuto le lacrime.