Dopo essere sbarcato su Tik Tok alcune settimane fa, il presidente di Forza Italia è ormai attivissimo nel fare campagna elettorale attraverso brevi filmati ironici. In un video si è rivolto direttamente alle elettrici: “In quanto donne avrete tutto l’interesse a dare il vostro voto a Forza Italia. A noi e a me che non sono solo più bello di Letta, ma sono sempre andato a caccia del vostro amore”