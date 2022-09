Un incendio è stato appiccato nella notte tra l’11 e il 12 di settembre al My Tiffany cafè, locale via Angelo Inganni, a Milano. La vetrata dell’attività è stata infranta in modo da creare un varco dove inserire della benzina e appiccare il fuoco all’interno del bar con una scintilla. Lo si legge sui giornali locali.

L’allarme è scattato poco prima dell’una, quando la titolare del caffè, una donna di 44 anni, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. I pompieri sono riusciti a spegnere il rogo in pochi minuti, ma non è stato sufficiente a evitare che il bar subisse danni pesanti, soprattutto per quanto riguarda l’arredamento interno.

Ancora non si conosce né il responsabile – che ha fatto perdere le sue tracce – né il motivo del gesto. Gli agenti, con la collaborazione dei vigili del fuoco, hanno effettuato i primi rilievi. La proprietaria ha raccontato alla polizia di non aver mai subito minacce, né di avere sospetti su chi possa essere stato ad appiccare l’incendio.

Immagine d’archivio