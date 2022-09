“Se io fossi a Bologna non farei casini…al Senato voterei Vittorio Sgarbi, con tutto il rispetto per i casini…”. È l’endorsement arrivato da Sergio Castellitto a Vittorio Sgarbi. Nel video, pubblicato sulla pagina Facebook del critico d’arte, l’attore e regista cinematografico, con un gioco di parole riferito al diretto avversario di Sgarbi alle prossime politiche, Pier Ferdinando Casini, invita a votare per l’esponente di Noi Moderati.