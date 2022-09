Sono decine gli utenti che stanno segnalando in queste ore problemi con Facebook, tanto che l’hashtag #Facebookdown è già diventato uno dei più popolari su Twitter. Ma cosa sta succedendo? Non si tratta di un vero e proprio “down” del social network creato da Mark Zuckerberg, quanto piuttosto di un problema legato alla navigazione, con l’app che continua a chiudersi improvvisamente chiedendo di continuo il login. Nonostante l’inserimento di nome utente e password corretta, ecco che l’autenticazione fallisce, come testimoniano in molti su Twitter. Ma non solo, si registrano irregolarità anche con la navigazione da desktop: il portale di monitoraggio Downdetector segnala che le anomalie sono iniziate già nella tarda serata di ieri e sono continuate poi anche oggi, 13 settembre. C’è chi ha ipotizzato che si tratti di un problema legato all’aggiornamento del nuovo sistema operativo degli iPhone, iOS16, rilasciato proprio ieri 12 settembre: è sicuramente un’ipotesi, ma le anomalie stanno interessando, tuttavia, anche gli utenti Android.