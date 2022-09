“Voglio esprimere il mio amore per Harry e Meghan che continueranno a costruire la loro vita al di là dell’Oceano”, ha detto il re Carlo III nel suo primo discorso alla nazione come monarca. Eppure, i media britannici rivelano che sarebbe stato proprio lui a dire a Harry di non portare con sé la consorte a Balmoral il giorno della morte della regina Elisabetta. L’immagine del duca di Sussex che arrivava solo, per ultimo, in serata e sotto una pioggia battente, ha fatto il giro del mondo: erano le 8 di sera (ora locale) e il mondo aveva già appreso la notizia della scomparsa della Sovrana. La famiglia reale era nella residenza scozzese dal pomeriggio e non lo aveva aspettato per rendere pubblico il lutto.

Ora emergono nuovi retroscena circa questo piccolo “dramma familiare” che si è consumato nelle ore in cui la Royal Family si precipitava nel castello di Balmoral per assistere alle ultime ore di vita della Regina Elisabetta e il mondo intero stava con il fiato sospeso. Secondo le indiscrezioni riportate dal Sun e dal Telegraph, nelle concitate ore che hanno preceduto il decesso della sovrana, re Carlo avrebbe detto al figlio Harry di non portare la moglie Meghan Markle a Balmoral perché non sarebbe stata la benvenuta.

Harry e Meghan, che si trovavano in Inghilterra quando le condizioni di Elisabetta erano peggiorate, erano pronti a partire per la Scozia nonostante le tensioni degli ultimi anni. Secondo il Sun, il principe, che si trovava a Frogmore Cottage, avrebbe ricevuto una chiamata dal padre che gli avrebbe chiesto di non portare Meghan. “Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste”, ha detto una fonte al giornale. “Gli è stato fatto notare che Kate non sarebbe andata e che l’evento era riservato ai famigliari più stretti“, ha aggiunto la fonte, secondo cui “Carlo ha detto molto, molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”.