Poco più di 7 minuti. Tanto è durato il brevissimo discorso alla Nazione di Carlo da nuovo re britannico, in attesa di ricevere l’incoronazione il 10 settembre. Un messaggio nel quale ha però dedicato qualche secondo a tutti i membri della famiglia reale più importanti, persino al secondogenito Harry e a sua moglie Meghan che hanno rinunciato al titolo reale. Il primo pensiero di Carlo III è ovviamente dedicato alla madre Elisabetta II appena scomparsa: “Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore – ha detto rivolgendosi ai sudditi del Regno – Durante tutta la sua vita, la mia amata madre è stata fonte di ispirazione“. Ha poi sottolineato il suo “spirito di servizio” e “la devozione” al suo dovere, ma anche il suo “calore umano”.

Dopo 70 anni di regno, l’ormai ex duca di Cornovaglia parla di un “momento di grande cambiamento per la mia famiglia”. E per affrontarlo si appella “all’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo”, ha detto. Ed è poi passato a parlare dei suoi figli William e Harry. Al primo, in particolar modo, ha passato il testimone di erede al trono: “William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni”. Inoltre, il primogenito assumerà anche il titolo di “principe di Galles”, mentre Kate sarà principessa di Galles.

Più breve e distaccato l’augurio al secondogenito Harry che, con la moglie Meghan Markle, ha deciso di rinunciare al titolo reale e di trasferirsi negli Stati Uniti: “Provo affetto per Harry e Meghan, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano”, ha detto in chiusura del suo discorso.