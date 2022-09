Harry è arrivato da solo. Dopo l’annuncio della morte di sua nonna, la Regina Elisabetta II. Carlo, Anna ed Edoardo, i figli della sovrana, e William, il primo nipote, erano lì quando la scomparsa è stata annunciata al mondo intero. Al momento non si sa se ci fossero anche negli ultimi istanti di vita di Elisabetta II. Quello che appare chiaro è che Harry è arrivato molto dopo il resto della famiglia. Nipote amatissimo dalla Regina, lui che la faceva perfino sorridere in momenti pubblici. Lui che poi se n’è andato negli Stati Uniti con Meghan Markle, creando molte tensioni con la famiglia (reale), e facendo arrabbiare un po’ tutti, nonna compresa.

Harry e Meghan si trovano infatti da qualche giorno in Inghilterra. Avevano una serata di beneficenza, la partecipazione alla consegna dei premi dell’associazione WellChild, prevista per oggi, 8 settembre. Serata annullata. Harry è partito per Balmoral, Meghan è rimasta a Londra. Ed Harry non è arrivato in tempo. O forse così dovevano andare le cose.