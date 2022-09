È arrivato solo e se ne è andato da solo, dopo appena 12 ore trascorse con il padre Carlo, il fratello William e il resto della famiglia. Il principe Harry non è sfuggito ai riflettori nemmeno in questo difficile e drammatico momento, con la morte della regina Elisabetta. Il secondogenito di Lady Diana, nipote amatissimo e prediletto dalla Sovrana, è apparso sempre più isolato dalla Royal Family, che non lo ha neanche aspettato per dare al mondo l’annuncio della scomparsa di Sua Maestà. Ma non solo. La Bbc rivela che quella di ieri è stata una giornata particolarmente intensa per il duca di Sussex anche a causa (ancora una volta) della moglie Meghan Markle.

Le prime notizie, infatti, davano Harry in arrivo a Balmoral assieme alla consorte poi, però, nel corso del pomeriggio la versione è cambiata, con il principe in viaggio da solo e la Markle rimasta invece a Londra. È il corrispondente reale della Bbc, Nicolas Witchell a fornire una ricostruzione del “perché Meghan Markle non è andata a Balmoral”. “Una fonte ha condiviso un aggiornamento secondo il quale solo il principe Harry avrebbe viaggiato fino a Balmoral. Come la duchessa di Cambridge (rimasta a Windsor con i suoi figli), la duchessa di Sussex è rimasta in Inghilterra”, ha twittato il giornalista chiarendo così che Meghan non avrebbe raggiunto la Scozia e azzardando un paragone con Kate Middleton, rimasta a Windsor insieme ai figli. Quindi Witchell ha chiosato: “Per essere completamente onesti a tal proposito, Meghan Markle potrebbe non essere calorosamente accolta dalla Famiglia Reale”. E, visti i recenti trascorsi, era quasi una certezza.