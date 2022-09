All’arrivo del leader di Azione Carlo Calenda, una residente di Piombino ha contestato la sua posizione riguardo la costruzione di un rigassificatore nel porto di Piombino: “I rigassificatori in 60 anni hanno avuto zero incidenti.” Il leader di Azione lo ha affermato rispondendo ad una residente di Piombino preoccupata di quella che ha definito “una bomba sotto casa”. “Non c’è mai stato un incidente in un rigassificatore,” ha insistito Calenda.