“Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro”. Così Adriana Volpe commenta la riconferma della Bruganelli nel ruolo di opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, programma in cui aveva detto non sarebbe più tornata, salvo poi fare dietrofront. Negli ultimi giorni Adriana e Sonia si sono lanciate frecciatine a distanza. La Volpe, ad esempio, ha parlato di persone che vanno avanti grazie a “santi protettori”, e ora intervistata da Fanpage spiega: “In realtà, durante l’intervista mi hanno ricordato che Sonia disse di me: ‘Io torno al mio lavoro, lei non so se ce l’abbia’. Ho risposto in maniera diretta e anche umile, dicendo che nel lavoro c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia, chi perché ha santi protettori alle spalle. E ho anche concluso dicendo: ‘Probabilmente a me mancano tutte e tre queste qualità’ (ride, ndr). Parlavo di me, rispondendo alla battuta di Sonia. Credo di essere stata anche diplomatica, poi Sonia si qualifica da sola per quello che è, basta seguirla e uno si fa un’opinione“. Adriana Volpe fa sapere anche di aver provato diverse volte a incontrare la collega dopo la notizia che la Bruganelli sarebbe tornata al Grande Fratello Vip: “Ho tentato più volte di fare un pranzo con lei. Non so quante volte l’ho invitata, ma lei è troppo occupata, troppo presa. Io sono sempre stata conciliante. In tutte le interviste, ho sempre detto quanto la stimassi professionalmente, ho sempre riconosciuto che lei è una grande imprenditrice e sa valorizzare il lavoro del marito”.

LA PROPOSTA DI RIENTRARE NELLA CASA COME CONCORRENTE – Quanto invece alla richiesta di Alfonso Signorini di riavere la Volpe nella casa come concorrente afferma: “La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente. Per carità, è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista (ride, ndr). Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile […]”.