Dopo cinque mesi, è già arrivata al capolinea la storia tra Michelle Hunziker e l’ortopedico Giovanni Angiolini. Sembrava un amore destinato a durare, invece il settimanale Chi rivela che l’amore è finito: sipario, sigla, la coppia ha ballato una sola estate, dribblando inutilmente paparazzi che li hanno inseguiti sin dal primo minuto. Le voci sul presunto flirt tra la conduttrice e il chirurgo sardo ex concorrente del Grande Fratello Vip erano state ufficializzate da uno scatto inatteso, pubblicato dal tabloid tedesco Bunde, lo scorso marzo. Poi i paparazzi li avevano intercettati fuori da un albergo milanese, dal quale erano usciti a pochi minuti di distanza per non farsi beccare. Troppo tardi, la loro storia era già nel mirino del gossip, tanto che i fotografi li hanno seguito durante una fuga romantica a Parigi, a maggio, con tanto di bacio e altro rientro da separati in Italia per non destare sospetti.

Da lì in avanti sono usciti allo scoperto, nel mare della Sardegna, tra giornate in barca, cene romantiche e abbracci, senza però mai posare in coppia o rilasciare interviste sulla loro storia. Profilo basso e sobrietà, tanto gli occhi di tutti erano comunque già posati sulla showgirl svizzera sin dalla inaspettata separazione da Tomaso Trussardi. Nelle scorse settimane però qualcosa tra la Hunziker e Angiolini si è rotto e hanno deciso di lasciarsi. “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”, confessano a Chi fonti vicine alla conduttrice. Insomma, nessun tradimento o terzi incomodi. La Hunziker, nel frattempo, si è riavvicinata all’ex marito Eros Ramazzotti: si fanno vedere assieme sui social, condividono passioni comuni e la loro amicizia ritrovata fa sognare i fan. E se fosse in arrivo un colpo di scena?