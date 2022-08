Come noto, Adriana Volpe non è stata riconfermata nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Al suo posto ci sarà Orietta Berti. Tornerà, invece, Sonia Bruganelli, che nel corso della scorsa edizione aveva avuto alcuni dissapori proprio con la Volpe. Intervistata da Nuovo Tv la conduttrice lancia una frecciatina alla ex collega: “Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre… Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.