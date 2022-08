Meghan Markle è senza freni e oggi più che mai vuole raccontare tutto ciò che è accaduto a lei e alla sua famiglia durante la permanenza a Buckingham Palace. Nella giornata di ieri, martedì 23 giugno, la Duchessa di Sussex ha lanciato il suo primo podcast dal titolo Archetypes. A far compagnia a Meghan per il primo episodio anche la campionessa di tennis e amica di lunga data Serena Williams. Tema della prima puntata? L’ambizione in tutte le sue forme, tra cui la forza nell’essere madri. Lasciandosi andare anche a dettagli inediti circa i loro figli, Markle ha rivelato un incidente capitato al figlio Archie (che all’epoca aveva solamente 4 mesi) durante una visita in Africa insieme al principe Harry. Con il primogenito presente anche la Tata Lauren che è riuscita a mettere in salvo il piccolo dopo un incendio divampato nella stanza del bambino. Ecco come Meghan ha rivissuto quei momenti durante il podcast: “Quando siamo partiti per il nostro tour in Sud Africa, siamo atterrati con Archie, che all’epoca aveva 4 mesi e mezzo. Nel momento in cui siamo atterrati, abbiamo dovuto lasciare Archie in questa unità abitativa in cui ci avevano ospitato” racconta Markle, spiegando che nel frattempo lei e il marito erano stati presi da impegni ufficiali. Poi, all’improvviso, l’imprevisto: li avvisano di un incendio alla residenza. “Cosa? C’è stato un incendio nella stanza del bambino. Che cosa? Siamo corsi subito da lui”. Una volta arrivati Harry e Meghan hanno trovato davanti ai loro occhi Tata Lauren piangere e disperarsi. Fortunatamente il suo intuito e una sua abitudine le avevano permesso di salvare il piccolo Archie: “Avrebbe dovuto mettere a letto Archie per il suo pisolino, e ha semplicemente detto: ‘Sai una cosa? Fammi andare a fare uno spuntino al piano di sotto.’ Lauren era dello Zimbabwe e ci piaceva il fatto che legasse sempre Archie su di sé come da tradizione alla schiena con un panno […] In quel lasso di tempo in cui è scesa al piano di sotto la stufa nella stanza del bambino ha preso fuoco. Non c’era nessun rilevatore di fumo. Qualcuno ha sentito solo l’odore di bruciato in fondo al corridoio ed è entrato, mettendoli in sicurezza”. Del resto però la vita reale non conosce pause. Meghan e Harry, scossi per l’accaduto, non hanno potuto fermare il loro tour istituzionale in Africa. Ed è proprio questa decisione a non esser piaciuta alla Markle che, come sua consuetudine ormai, ha lanciato una stoccata alla famiglia reale. A suo dire infatti anche questa volta nessuno si sarebbe dimostrato comprensivo nei suoi confronti: “Ero tipo, puoi semplicemente dire alla gente cosa è successo Harry? L’attenzione finisce per essere su come si appare invece che su come ci si sente. E a nessuno, a quanto pare, questo interessa”.