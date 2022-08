Aveva fatto sapere che non sarebbe tornata più al Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista. Per questo l’annuncio che Sonia Bruganelli avrebbe di nuovo ricoperto quel ruolo nella prossima edizione al via a settembre ha stupito i fan del programma di Canale 5. Una scelta che non l’ha messa al riparo da accuse di incoerenza da parte degli utenti più severi. Ora è proprio lei a spiegare il perché del ripensamento.

Sonia Bruganelli nelle scorse ore ha deciso di dedicare del tempo ai propri follower, consentendo loro di porle alcune domande. Tra queste, inevitabilmente, sono arrivate quelle inerenti al Grande Fratello Vip. “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi” ha ammesso. E ancora: “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

La Bruganelli ha detto qualcosa anche su Orietta Berti, anche lei opinionista nella prossima edizione al posto di Adriana Volpe. A chi le chiede se la cantante sarà una bacchettona replica: “Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco…”.