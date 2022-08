Sonia Bruganelli in queste giornate estive ha scelto di darsi allo shopping online ma evidentemente qualcosa è andato storto. La moglie di Paolo Bonolis ha deciso di raccontare attraverso il suo account Twitter cosa le è successo: “Compro su Farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online, dico ok”. Sonia, però, ha bisogno di rassicurazioni: “Ora che sapete che sono io può sbloccarla? chiede al servizio clienti. La risposta non tarda ad arrivare: “Mi risponde che mi passa al numero per lo sblocco. Dico ok. Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa, mi chiede quando ho usato l’ultima volta la carta, gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita, poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do, poi mi chiede tutto il numero di carta e io ok, poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto. Alla fine mi chiede il numero di conto corrente, a quel punto sclero! Gli dico che su due piedi non lo ricordo”. Da qui Bruganelli è un fiume in piena e decide di non stare più al gioco del call center: “Lui mi chiede ‘come mai?’ Io sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne 6, per cui non mi ricordo i numeri di tutti i conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh”. Bruganelli quindi afferma di avere sei conti correnti: sarà questa frase a provocare numerose polemiche sui social da parte dei follower. In molti danno all’opinionista del Grande Fratello Vip della ‘presuntuosa’. Bruganelli e Bonolis del resto hanno diverse attività in essere. Bruganelli, a capo della casa di produzione televisiva Sdl2005, tornerà per il secondo anno consecutivo nel programma condotto da Alfonso Signorini. “Usa le carte degli altri 5 conti, no?”. E ancora: “Lui ha ragione. La carta è associata ad un conto corrente. Falsa modestia o meno, sei ignorante, perché ignori”. Fa loro eco un utente che, con tono sarcastico, scrive: “Sei sarcastica e provocatrice. Adesso sentiamo gli indignati”. Questi alcuni commenti social. Sonia sarà riuscita a completare la sua sessione di shopping? Chissà.