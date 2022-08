Francesco Facchinetti senza peli sulla lingua. Dopo l’assenza degli ultimi giorni dai social, dovuta – come raccontato da lui stesso – a problemi di salute che hanno reso necessario il ricovero in ospedale e un’operazione, il produttore ha voluto dedicare alcuni ringraziamenti, tramite il suo profilo Instagram, ai medici e al personale sanitario che, ogni giorno, curano pazienti e salvano vite.

“Ho controllato quanto guadagna mediamente in Italia un medico. Per salvare le vite, guadagna 1700 euro al mese”, ha esordito Facchinetti, paragonando lo stipendio dei camici bianchi a quello dei politici. “Compariamo questa cifra con chi non salva le nostre vite, ma le complica. Deputati e senatori guadagnano mediamente 14.000 euro al mese… Ai posteri l’ardua sentenza”, ha continuato. Infine, con tono ironico, ha rivelato come l’Italia sia la nazione nella quale i politici guadagnano di più in tutto il mondo.