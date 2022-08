Boom di vendite per il panettone. Proprio così, pare che il tipico dolce natalizio abbia conquistato gli italiani anche a Ferragosto. “È un fatto. E riguarda non solo i maestri pasticceri che si destreggiano con lieviti madre e ingredienti esotici, perché il fenomeno investe anche la grande distribuzione. 300 pezzi venduti in meno di due settimane in un Conad in provincia di Bergamo”, scrive Repubblica in un articolo di ieri 17 agosto. Tutto sarebbe nato da una foto circolata sul web: una piramide di panettoni in offerta a 4,99€ in un noto supermercato. Secondo SkyTg24, invece, il fenomeno arriva dall’estero e sta prendendo piede anche nel nostro Paese “grazie alle iniziative di diversi pasticceri che si sono adoperati per creare la loro versione estiva del panettone“. Dalla versione gourmet alle amarene fino a quella al pistacchio da provare con gelato o granite, passando per il panettone ai frutti di bosco con gocce di lampone. Insomma: chi lo ha detto che il panettone è un dolce solo invernale? Anzi, a Forte dei Marmi è una tradizione. “Forse è un modo per esorcizzare la fine delle ferie estive”, afferma la giornalista di Tgcom24 in un servizio andato di recente in onda. Ai microfoni Mediaset, lo chef Massimo Landi ha spiegato: “Offriamo la prima produzione dei panettoni freschissimi proprio il 15 agosto perché ormai è diventata una tradizione da condividere con tutti gli ospiti, non solo con i clienti”. “Ma in che senso?”, è la didascalia scelta dalla popolare pagina Trash Italiano a corredo dell’immagine dei panettoni in offerta. “Dove avete vissuto fino ad ora? Tutti gli anni la settimana di Ferragosto arrivano i primi panettoni/pandori della prima infornata dell’anno. Da sempre. Io abito nella prima cintura di Torino e qui ci sono sempre stati, è solo un bancale, si fa fuori in una settimana. Quelli di Natale li mettono più in là ma sempre da agosto a novembre vengono prodotti”, “La produzione di panettoni è in agosto, per la vendita si aspetta Natale. Evidentemente è successo qualcosa”, “Si chiama marketing”, alcuni dei commenti sotto al tweet. E c’è anche chi prova a farne una versione casalinga: “Panettone di Ferragosto ai frutti di bosco con lievito madre. Lievitazione facile con le temperature che ci sono… Fatto in casa con amore”, ha scritto la signora Ivana su Twitter allegando la foto della prelibatezza.

