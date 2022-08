Asia Argento ritrova la felicità accanto a un nuovo amore. Sui social l’attrice condivide scatti che la vedono in vacanza con la figlia Anna Lou, avuta dal suo ex Morgan, e Michele Martignoni. Ma di chi si tratta? Michele è un campione di MMA (arti marziali miste) noto anche come The Italian Thunder, ovvero la tempesta italiana. Ha 26 anni (20 in meno rispetto alla Argento) ed è romano. Suo il record della vittoria più veloce nella storia della disciplina – solo 7 secondi con un calcio volante – e questo spiega il suo soprannome. Le foto social raccontano di una grande complicità tra i due, e soprattutto di una ritrovata felicità per Asia, che negli ultimi anni ha vissuto parentesi dolorose: dal suicidio del compagno Anthony Bourdain, a tutto quel che è seguito dopo la denuncia delle molestie da parte di Harvey Weinstein.