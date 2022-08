Si trovava in Basilicata con il tour che lo sta portando in giro in tutta Italia, ma per un problema di salute non meglio specificato Dodi Battaglia è stato ricoverato in ospedale a Castellaneta, in provincia di Taranto. Dopo 3 giorni l’artista è stato dimesso e ha ringraziato quanti si sono presi cura di lui in questo frangente: “Ciao a tutti, desidero ringraziare il Dottor Pepe e tutti i suoi collaboratori dell’ospedale San Pio di Castellaneta per avermi accolto con grande premura, per avermi curato con attenzione e professionalità esemplare. Grazie di cuore”.

DODI BATTAGLIA ASSENTE ALL’EVENTO PER STEFANO D’ORAZIO – Sempre sui social il chitarrista dei Pooh spiega che non potrà essere presente all’evento in ricordo di Stefano D’Orazio, collega di band scomparso nel novembre 2020, che si terrà il prossimo 25 settembre a Roma. Battaglia fa sapere di avere impegni che non possono essere spostati: “Comprendo bene che possa risultare impensabile ma, nonostante tutti i miei sforzi per spostare gli impegni familiari improrogabili che ho dal 20 alla fine di settembre, non riuscirò ad essere presente all’evento dedicato al fratello Stefano il 25 settembre. Per onestà e chiarezza, devo dire che questa data mi è stata comunicata come unica e inderogabile soltanto nel mese di maggio scorso e spostare certi impegni che coinvolgono più persone all’estero come nel mio caso, non è facile, credetemi“. Il chitarrista si dice molto addolorato ma intenzionato ugualmente ad appoggiare l’iniziativa: “per questa eventualità fossi anche in capo al mondo farò avere a tutti coloro che saranno presenti quella sera un filmato di saluto e di augurio per la buona riuscita dell’evento”.