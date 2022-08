Tom Holland ne ha abbastanza dei social network e ha deciso di prendersi una pausa. Il motivo è che li ritiene dannosi per la propria salute mentale. In un video postato su Instagram l’attore spiega: “Ciao ragazzi. Sto cercando di fare questo video da circa un’ora, e per uno che ha passato gli ultimi 13, 14 anni, per quanto tempo abbia recitato… non riesco a dire quello che ho bisogno di dire senza ‘um -ing’ e ‘ah-ing’ ogni cinque minuti, quindi proverò di nuovo. Mi sono preso una pausa dai social media per la mia salute mentale, perché trovo che Instagram e Twitter siano eccessivamente stimolanti, travolgenti, vengo coinvolto e entro in una spirale quando leggo cose su di me online e, in definitiva, è molto dannoso per il mio stato mentale, quindi ho deciso di fare un passo indietro ed eliminare l’app”. Il breve ritorno online è per parlare ai fan di un’ente di beneficenza, Stem4, che supporta la salute mentale degli adolescenti. “Stem4 è uno dei tanti enti di beneficenza che The Brothers Trust è estremamente orgoglioso di supportare e vorrei prendermi un momento per far luce sul loro fantastico lavoro” fa sapere lo Spider Man del grande schermo. “Vi voglio bene e parliamo di salute mentale” conclude l’attore.