L’esposizione mediatica che il Grande Fratello Vip offre, non rappresenta sempre un vantaggio. Può capitare, ad esempio, che una volta tornati alla vita di tutti i giorni si abbiano problemi di tipo professionale proprio perché alcuni ambienti di lavoro non vedono di buon occhio l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Questo è quel che è successo a Jane Alexander, attrice nota soprattutto per il suo personaggio nella fiction Elisa di Rivombrosa (ma il suo curriculum è piuttosto lungo, tra cinema e tv). Intervistata da Diva e Donna l’attrice ha spiegato a proposito della sua partecipazione alla trasmissione: “Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita! L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”.

A spingerla a entrare nella casa del Grande Fratello Vip è stata anche una motivazione economica: “Mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano. Chi ti dice il contrario non ci credere, racconta balle”. Tra quelle 4 mura Jane ha anche messo a repentaglio il compagno Gianmarco Amicarelli lasciandolo per Elia Fongaro. Il flirt con l’ex velino non è durato molto, e Amicarelli nonostante tutto ha perdonato la Alexander e i due sono tornati insieme: “Ho perso la testa. Avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Jane Alexander non è mai una che finge. Quando perdi la testa segui solo l’istinto e sbagli. Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento più. Non voglio parlare di lui, non è interessante” ha dichiarato a proposito di Fongaro.